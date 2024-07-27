Патрим до свойого двора

Шедзим за компютером, мам писац тоти шорики хтори будзеце читац. Вичерпана сом. Горуцо ми, анксиозносц ми на сто пре сто ствари хтори ше случую мнє, коло мнє, дружтву, у системи у хторей жиєме.
Єст уж вецей днї же робим вечарами кед ушпим дзивче, бо себе крацим роботни час през дзень и пополадня зохабям за препровадзоване часу зоз ню.
*
Вона знова плакала же нє сце спац. Бала ше, бо муши пойсц до оводи и пейц раз зме начишльовали як єй будзе ютре випатрац дзень. Цо будземе робиц рано, як ше порихтаме до оводи. Як будзе випатрац хвилька кед придзем по ню:
„Задуркаш, повеш „Добри дзень, пришла ши по мнє” и я скричим „мамооооо“.
И вец це облапим?
Може. И сокич сцем.
Може.“
Гнєце ше, гнєце. Та ознова исти сценарио повторюєме.
Намагам ше вислухац ю. Випочитовац єй думаня, страхи и бриґи.
Вони єй найвекши, прето же нє ма векши. Прето же є мала.
Вислухам ю и уважим цо ми ма повесц – „видно же є єдинїца”, „цо, вона ци будзе одредзовац як ше будзеш справовац?”
Поставим гранїци, а вона протестує и бунї ше – „пущ єй, видзиш же плаче”, „як можеш буц така?”
Та вец и „нє ходз до того дохтора, гевтот лєпши, читала сом” (?!)
Цо ходзиш така нєофарбена – жени кед ше одаю, опуща ше.
Цо ше так лицка, вона мац, нє треба же би ше так справовала.
Поправела ше, осушела ше.
Нє досц є часу зоз дзецком, нє ма живот, лєм є дома.
И похопим: нє вичерпана сом од єй плаканя. Вичерпана сом од шицких тих людзох хтори коло мнє наймудрейши за шицко, окрем патриц до свойого двора.
Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.