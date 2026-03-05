РУСКИ КЕРЕСТУР – Павле Папуґа, Милена Рамач и Ема Живкович найлєпши рецитаторе у єдней спомедзи трох возросних катеґорийох, на вчера, 4. марца отриманей Месней смотри рецитаторох у Руским Керестуре.

У Велькей сали Дома култури, дзе отримане тото змаганє у красним вигваряню поетских словох, перши наступели тройо наймладши рецитаторе спред Дзецинскей заградки Цицибан, Ленка Орос, Андрей Сендерак и Тарас Штефанко, хторих пририхтали їх воспитачки Емилия Костич, Наташа Настасич и Наташа Варґа, а потим ше шоровали старши рецитаторе, кажде у своєй возросней катеґориї.

Так, у младшим возросту попри першопласованого Павлея Папуґи, зоз другим местом наградзена Даниєла Рамач, док треца була Сара Малацко.

У катеґориї штреднього возросту попри першопласованей Милени Рамач, друге место припадло Олеґови Катонови, док треце место завжала Заря Ковач, а зоз истей старосней катеґориї пласман на Општинску смотру виборела и Кристина Рамач.

Найлєпша у найстаршим возросту була Ема Живкович, друге место виборела Мая Надь, а треце место припадло Исакови Новтови.

На Смотри наступели 26 рецитаторе, а їх наступ односно интерпретованє писнї, оценьовал селектор др Александер Мудри зоз Руского Керестура.

Фахови руководителє рецитатором були – Оленка Живкович, хтора пририхтовала рецитаторох у младшей старосней катеґориї як и Мирослав Малацко хтори пририхтал штредню и старшу старосну катеґорию дзецох, а источашнє водзел и програму.

Награди за побиднїкох обезпечела Новинско-видавательна установа Руске слово, а як и предходних рокох, Месну смотру орґанизовали Дом култури Руски Керестур и Општина Кула.

Општинска смотрa будзе отримана на вовторок, 10. марца у Кули.