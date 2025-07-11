Гоч нїґда нє закончел музичну школу же би знал читац и грац по нотох, Златко Манько (64) уж коло пейц децениї грає на контрабасу у Културно просвитним дружтве „Дюра Киш” у Шидзе. Тот музичар нам на початку розгварки одгаднул же одмалючка мал притоку ґу музики и жадал научиц грац, алє ше у дакедишнї час нє барз обрацало увагу на музичне образованє, та го родичи нє уписали до музичней школи.

-Нє ходзел сом до музичнєй школи, алє сом научел грац на контрабасу кед сом пришол до Културно просвитного дружтва „Дюра Киш”, бо сом мал вельку дзеку. Любим грац на нїм, бо думам же то инструмент, односно, „слуп хтори трима оркестер”. Звонко и Зденко Данчо ме учели грац, бо вони теди уж були искусни музичаре хтори грали на контрабасу. То инструмент хтори дава полноту и красоту мелодиї – гвари Златко Манько.

Наш собешеднїк припознава же му нє було лєгко научиц грац на тим инструменту, бо нє знал читац ноти, алє учел и грал по слуху, та му требало даскельо роки же би шицко звладал. Тиж, шеф оркестра му написал акорди, та му було лєгчейше грац на контрабасу. Окрем искуства, котре уж ма, Манько гвари же значна и тимска робота у оркестру же би ше одграло так як треба и же би публика уживала.

Так було на початку, як гвари, а през час ше меняли и члени оркестру, алє вон оставал у нїм, та на контрабасу грає уж пейц децениї. Наступали зоз Дружтвом на рижних концертох, манифестацийох, руских фестивалох, алє и ширше и вше дзечнє заграю. У КПД „Дюра Киш” маю проби и порядно вежбаю, а окреме кед ше рихтаю за наступи.

-Грац або шпивац може лєм тот хто то наисце люби, хто ма талант, и хто вельо вежба. Окрем у дружтве, часто граєм и зоз товаришами по свадзбох, родзених дньох и других вешельох, и так уж децениями – гвари Златко Манько.

Гранє и музика му велька любов, алє Манько и длугорочни предсидатель КПД „Дюра Киш”, заняти є у ЯКП „Водовод” у Шидзе, а тиж є и польопривреднїк, та обрабя даскельо гольти жеми. Орґанизовани є и ма добру дзеку, та може шицко постарчиц.