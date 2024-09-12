Пейц днї за паметанє

Традицийна Лєтна школа руского язика у Попрадзе у Словацкей Републики була отримана од 22. до 28. юлия, на нєй участвовали 26-еро школяре зоз руских местох дзе ше одвива порядна настава на руским язику, як и дзе ше виучує руски язик як виборни предмет.

Лєтна школа за руски дзеци котри ше през школски рок визначели зоз винїмковим успихом у руским язику, того року була отримана шести раз. Орґанизатор, як и прешлих рокох, бул Национални совит рускей националней меншини, односно його Одбор за образованє. До Попраду одпутовали школяре зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Сриму, Суботици, Нового Орахова и Вербасу, а мали орґанизовану наставу зоз вецей предметох – руского язика, историї, виронауки и музичне, а мали и розвагу и вельо рижни екскурзиї. Були опатриц замок св. Єґидия у Попрадзе, твердиню и сканзен у Старей Любовнї и древену грекокатолїцку церкву, як и Интерактивну ґалерию шветла „Квантариюм”.

Упечатки школярох були красни и тоту нащиву старому краю буду длуго паметац. Дзецом було шицко интересантне, такой од самого початку ше ошлєбодзели бешедовац лєм по руски, бо таки штредок. А кед видзели домашнїх у Попрадзе, вец ше одушевели же ище хтошка так бешедує як и ми.

Одход до Попраду, окрем Одбору за образованє Националного совиту Руснацох и Здруженя гражданох „Руска скарбнїца”, софинансовало и Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ прейґ конкурсу.