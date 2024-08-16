Пейц медалї як сто петнац

Екипа наших представнїкох хтори участвовали на Лєтних олимпийских бавискох у Паризу мала 115 спортистох. После 16 дньох дому принєсли три златни, єдну стриберну и єдну бронзову медалю.

Першу златну медалю освоєли стрилци Зорана Арунович и Дамир Микец у дисциплини воздушни пиштоль дзешец метери у микс составе. Потим, зоз ище єдну златну медалю шицких нас обрадовал славни тенисер Новак Дьокович. У финалним стретнуцу, после велькей борби звладал репрезентативца Шпаниї Карлоса Алкараза. Вельке одушевиє нам принєсли Александра Перишич у теквондоу зоз стриберну медалю, як и кошаркаше зоз бронзову медалю. Остатнї дзень Олимпияди, успих прикрашели и ватерполисти. Ище раз зме мали нагоду чуц нашу гимну з нагоди додзельованя златного припознаня хторе освоєне у чежким финалним стретнуцу зоз вичним ривалом – репрезентацию Републики Горватскей.

У одношеню на прешли бависка хтори отримани у Япону, освоєли зме менєй припознаня, алє тоти хтори зме посцигли у Паризу по вредносци анї кус нє заоставаю. На лїстини освоєних медальох зме на 27. месце. Лєпше зме пласовани од екипох репрезентативцох державох зоз сушедства.

Но, праву вредносц успихох наших олимпийцох шицки зме почувствовали у наших обисцох при телевизорох. Нє було обисца дзе ше нє здушнє навияло за наших представнїкох. Нє було таких хторих нє дотхли слизи хтори ше злївали нашим репрезентативцом пре успих. У таких емотивних хвилькох велїм ше, голєм на хвильку, затресол глас, а дакому ше заблїщали и слизи у очох.

Шицки зме були розчаровани пре очиглядну пристрасносц судийох, окреме кед слово о кошарки. Кельо то було очиглядне шведоча шветово медиї и вияви селекторох державних селекцийох швета. Єдна з таких и оцена селектора нємецкей кошаркашскей репрезентациї хтори медзи иншим гварел же наша репрезентация у кошарки найлєпши тим и надпомнул же нам у полуфиналним стретнуцу хторе зме бавели процив селекциї ЗАД однята побида. Вецей як пол годзини на паркету зме були лєпши од Амерох, по резултату зме були у вельким плусу, алє по конєц, дзекуюци судийским одлуком,

нас здогонєли и победзели зоз лєм штирома кошами розлики. Но, то спорт. Указали зме же маме одлични тим хтори бавел шмело и хтори указал фантастичну тимску пожертвовносц.

Прето слизи хтори зме видзели на твари наших спортистох вредза вецей як освоєни припознаня. Вони нам прешвеченє и обецунка же и о штири роки на Олимпийских бавискох у городу ангелох – Лос Андєлесу у ЗАД можеме очековац ище успихи и радосц наших спортистох.