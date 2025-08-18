Нови задзекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, после роботного часу, до Националного совиту сцигло нове задзекованє членїци Одбору за службене хаснованє язика и писма Мариї Дудашовей зоз Нового Саду. Нєшка, 18. авґуста задзековали и предсидателька Блажена Хома Цветкович и членїца Ясмина Надь.

Зоз тима трома задзекованями мож повесц же спаднул Одбор за службене хаснованє язика и писма, бо остал без членох. Кед бул оформени мал седем членїци.

Задзековал и Александар Планкош член Одбору за културу, зоз єдиного Одбору дзе єст достаточне число членох за одлучованє. Тот Одбор тераз чишлї седем членох.

Роботне цело за науку загашене, а Роботне цело за младих ма штирох членох, понеже нєшка задзековали Марина Тодич и Татяна Буила.

Вкупно, потераз задзековали 33 члени одборох и роботних целох Националного совиту. Одбор за образованє ма лєм два членїци. Док Одбор за информованє и Одбор за службене хаснованє язика и писма цали у задзекованю.