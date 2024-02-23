Координацийни одбор дружтвох за язик, литературу и културу означел ювилей

НОВИ САД – Зоз шветочну схадзку, стреду, 21. фебруара Координацийни одбор дружтвох за язик, литературу и културу означел 50-рочнїцу.

Шветочна схадзка отримана у Горватским културно-уметнїцким просвитним дружтве „Станислав Препрек” (Цара Душана 4) на Медзинародни дзень мацеринского язика и з тей нагоди додзелєни и припознаня. Почесна награда з нагоди 50 роки Координацийного одбору достало и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Литературни состави и стихи читани на вецей язикох, а на руским язику стихи Миколи М. Кочиша пречитала Саня Маркович.

Снователє Координацийного одбора 1974. године були дружтва за сербски, мадярски, словацки, румунски и руски язик, а концом 80. и 90. рокох ґу Одбору приступели и дружтва за ромски, македонски, болгарски, горватски, нємецки, українски, чески, ашкалийски язик, бунєвацку бешеду, язик есперантистох, як и дружтво за применєну линґвистику, здруженє наукових и фахових прекладательох и други.