Пейдзешат роки Координацийного одбору дружтвох за язик, литературу и културу

НОВИ САД – Координацийни одбор дружтвох за язик, литературу и културу нєшка, 21. фебруара, на Дзень мацеринского язика означи 50 роки роботи.

Шветочна схадзка будзе отримана у Горватским културно-уметнїцким просвитним дружтве „Станислав Препрек” (Цара Душана 4) на 18 годзин.

Дружтва за язик, литературу и културу формовани концом 60. и початком 70. рокох, а даєдни 80. и 90. рокох прешлого вику и од початку преберали обсяжнєйши и зложенши обовязки у обласци язика и литератури. Окрем же участвую у видаваню словнїкох, ґраматикох, правописох, антолоґийох и других публикацийох, кажде дружтво видава и фахови часопис за язик, литературу и културу на мацеринским язику.

Координациони одбор дружтвох за язик, литературу и културу основани 1974. року при Културно-просвитней заєднїци Войводини у Новим Садзе, а зоз активносцами предлужел 2004. року у Заводу за културу Войводини.

Снователє Координацийного одбора 1974. године були дружтва за сербски, мадярски, словацки, румунски и руски язик, а концом 80. и 90. рокох ґу Одбору приступели и дружтва за ромски, македонски, болгарски, горватски, нємецки, українски, чески, ашкалийски язик, бунєвацку бешеду, язик есперантистох, як и дружтво за применєну линґвистику, здруженє наукових и фахових прекладательох и други.

Як заєднїцки наступ у кругу културней явносци же би ше єднак и ровноправно очувало язик, литературу и културу шицких почало ше видавац Мултиязични билтен „Мост”, хтори виходзел од 2004. до 2011. рок (обявени 12 числа), а од 2017. року билтен обновени и видава ше го як Вецейязични часопис „Нови мост” (обявене 10 числа).