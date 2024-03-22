Пейдзешат златни роки

Живот у малженскей заєднїци ма вельо красни хвильки, велї мили и радосни чувства, алє тиж и чежки часи хтори зоз собу ноша рижни виволаня. Кажди рок заєднїцкого малженского живота вредзи означиц, а окреме ювилейни. Златна свадзба нє каждодньови ювилей, хтори окремни нє лєм за малженску пару хтора ю означує, алє и за цалу фамелию. Подрозумює єдно малженство котре тирва пол вика, виполнєне з любову, злагоду, толеранцию и порозуменьом. Праве таку рочнїцу нєдавно означели Йоаким и Марица Барново.

Любов наших собешеднїкох почала, тераз уж давного, 1974. року. Од теди прешло пейдзешат роки, а Йоаким и його супруга Марица ше и нєшка з ошмихом здогадую тих давних часох.

ЛЮБОВ ПОЧАЛА У ҐОСПОДЇНЦОХ

– Я як леґинь ходзел до родзинових у Ґосподїнцох, а у їх сушедстве жила єдна красна дзивка, хтору сом такой обачел. Но, тота дзивка уж пол вика моя супруга – почина Йоаким нашу розгварку и такой на початку нам гутори же велї у Дюрдьове ище и нєшка нє знаю же його супруга нє Рускиня. Ту ше у бешеди придружела и Марица.

– Я Українка. Народзена сом у Босанскей Ґрадишки, у валалє Церовляни. Моя фамелия ше 1950. року перше приселєла на чурожски салаш. Там зме бивали три роки, а потим зме ше преселєли до Ґосподїнцох. Мой оцец бул побожни чловек, а понеже у Чуроґу нє було нашей грекокатолїцкей церкви, преселєли зме ше до Ґосподїнцох, дзе мойо родичи направели хижу. Правда, там сом познєйше упознала и мойого супруга – з ошмихом приповеда Марица.

Барново ше повинчали 14. фебруара 1974. року, перше у општини, а о два днї, 16. фебруара, справели свадзбу и повинчали ше у Церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове. Свадзба була велька и весела, а вешелєло ше до рана у старей Чакановей сали. На свадзбу пришли наисце велї госци, и зоз Дюрдьова и зоз Ґосподїнцох. У красним паметаню им остало и тото же були перша пара хтору винчали двоме паноцове.

Живот нє бул вше лєгки и вельо раз зоз собу ношел велї виволаня. На початку малженства Барново жили вєдно зоз Йоакимовима родичами, а вец, кед уж и дзеци бегали по обисце, купели хижу на Котю. Єден час там жили, а потим ше преселєли блїжей ґу центру валала, дзе и нєшка жию.

Йоаким трицец роки робел як коваль у Машинским парку у Дюрдьове, а його супруга Марица була ґаздиня и старала ше о дзецох – синови Мирославови и дзивки Наташи. Барново мали и жеми, та роками садзели бостан, олєйову цвиклу, а як и у велїх обисцох, поготов пред 40, або 50 роками, на валалє нє мож було задумац хижу и двор без живини и без швиньох, хтори ше кармело скоро у каждим обисце.

– Нє було лєгко вишколовац дзеци, най будзем щири, було чежко. Паметам же зме теди садзели олєйову цвиклочку, од хторей зме доставали олєй, марґарин и цукер. Кед Наташа ходзела до школи у Новим Садзе, за мешачну карту зме мушели предац мех цукру, так теди було – приповеда Йоаким.

ЮВИЛЕЙ ПРЕСЛАВЕЛИ ЗОЗ НАЙБЛЇЗШИМА

За успишне малженство, нашо собешеднїки нам гварели же нєт универзални рецепт, алє же треба мац на розуме два ствари. Перша и найважнєйша – любов, а друга же би єдно другому пребачовали.

Барново доказали свою любов, та и после пол вика заєднїцкого живота. Почитую ше и злагодза так як дакеди. Обидвойо ше зложели же им тоти роки барз швидко прелєцели.

Красни ювилей – пейдзешат роки малженства, сцели означиц зоз найблїзшима, зоз дзецми, унуками, родзину и приятелями. Нєдавно справели златну свадзбу, и то у Матки, за хтору и Йоаким и Марица були барз вязани.

Од самого початку мурованя нєшкайших просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, Дюрдьовчаном познату як Матка, Йоаким и Марица були активни.

– Векшину свойого живота зме препровадзели у Матки. Кед сом почал робиц у Задруґи, о рок сом вошол до Управного одбору и, медзи иншим, и я бул тот хтори дзвигнул руку кед ше гласало о тим чи Руснацом у валалє треба простор у хторим ше буду сходзиц, чувац и пестовац руску културу, традицию и обичаї. Од поставяня фундамента, по дзвиганє закрица, ми двойо були там. И кед ше познєйше муровало кухню, и гоч цо требало, ми помагали. Моя робота найчастейше була майсторска, а интересантне и тото же сом роками варел у Матки, окреме за векши збуваня хтори ше там отримовало. У кухнї ми вше помагала моя супруга, а анї сам нє знам пораховац кельо зме лєм паприґаши наварели – гвари Йоаким и предлужує.

– Бул сом тиж и у Управним одборе нашого Културно-уметнїцкого дружтва, а велї сцели и же бим у даскелїх мандатох бул и предсидатель. Таку одвичательносц сом заш лєм нє могол прилапиц, понеже сом теди робел у Задруґи, и наисце сом мал вельо обовязки и коло обисца и коло жеми. Добре паметам же зме обрабяли коло трицец гольти жеми и видзело ше ми же сом ше нє годзен розпрестрец на шицки боки, же сом шицко нє годзен посцигнуц и нє жадал сом ше прияц тей задачи – приповеда наш собешеднїк.

На концу нашей розгварки Марица нам виприповедала ище и тото же вона и Йоаким барз любели ходзиц на бали. Любели ше баловац, и ходзели докля лєм могли танцовац, а у рускей шпиванки уживаю ище и нєшка.

СТАРИ СЕМАФОР ЗВАЛЄЛ ЙОАКИМ

– Можем ше похвалїц же стари семафор, хтори бул при стадиону ,,Карадьордє” у Новим Садзе я звалєл. Кивал ше и могол спаднуц на дакого, та го требало звалїц. Тоту чесц я достал, а мам аж и єдну фотоґрафию як памятку на тот дзень – гварел Йоаким.