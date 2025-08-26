Огньогасци орґанизовали ище єдну гуманитарну журку и купанє у пени

ЖАБЕЛЬ – Члени Добродзечного огньогасного Дружтва Дюрдьов, внєдзелю 24. авґуста орґанизовали трецу гуманитарну журку и пена парти.

Перше дзеци, а и їх родичи змагали ше у рижних змагательних бавискох у котрих приказовали схопносци з воду. Потим отримана пена парти, кед огньогасци зоз топа випущовали пену зоз котру ше бавели дзеци. Участвовал и оркестер Златни фиякер.

На уходзе на спортски полиґон у центре Дюрдьова дзе ше овивали шицки тоти подїї, стала шкатула до котрей ше могло дац добродзечни прилог. Крем того пенєж од предатого напою и увареней кукурички тиж будзе донирани, як того року одлучели орґанизаторе ДОД Дюрдьов, Хелени Златанов зоз Чуроґу котра хорує од леукемиї.