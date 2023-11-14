Пенал знова нєвихасновани

РУСКИ КЕРЕСТУР – У предостатнїм колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 12. новембра, фодбалере Русина бавели дома процив екипи Борца 46 зоз Обровцу, а з резултатом 1:1. Ґол дал Небойша Попович.

У єдней акциї у хторей участвовали шицки нападаче, а у гужви хтора ше створела на даскельо метери од ґолу, найлєпше ше знашол Небойша Попович хтори затресол процивнїцку мрежу. Нєодлуга, госци виєдначую резултат, алє ше по конєц першого полчасу резултат нє менял.

У другим полчасу бавяче Русина нападаю алє без ґолу. Вельо пенали за Русин по конєц остали нє реализовани, а стретнуце нє страцене дзекуюци и доброму ґолманови Михайлови Надьови

За Русин наступели – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Филип Вуйович, Дарко Сушич, Небойша Попович (Александар Тома), Стефан Мароєвич, Матей Саянкович, Лука Иличич, Андрей Малацко (Иґор Хрнчиар).

У остатнїм колу єшеньскей часци першенства, Русин госцує у Челареве дзе одбави стретнуце процив ЧСК Челарево.