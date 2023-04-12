СЕРБИЯ – Тирва приявйованє за пензионерски карточки, а шицки пензионере котри сполнєли условия за пензию можу ше приявиц же би ше им направело карточку. Зоз тоту карточку старши гражданє годни достац рижни попусти у розличних предавальньох.

Як би ше пензионером олєгчало и пошвидшало тоту преоцедуру, локална самоуправа у сотруднїцтве зоз шицкима меснима заєднїцами у општини Кула орґанизує помоц при приявйованю за пензионерски карточки.

Пензионере у цеку роботного часу у своїх месних заєднїцох зоз особну карточку можу поглєдац помоц коло прияви.

По тераз за пензионерски карточки ше приявело 500.000 гражданох у Сербиї, а дзекуюци тим карточком, хаснователє пензийох од 1. октобра годни куповац по вигоднєйших ценох и годни доставац тунши услуги од компанийох котри укажу дружтвену одвичательносц и приключа ше тей важней акциї.