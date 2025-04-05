Протестне шейтанє у Вербаше на Дзень студентох

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше пияток, 4. априла, на 18 годзин позберало ше вельке число гражданох на сходу котри зволал Глас студентох Вербас як потримовку студентом у блокади, на Дзень студентох у Сербиї.

Як визначене, студенти зоз Вербасу, Коцура, Змаєва, Савиного Села, Сивцу и Кляїчева нє славя Дзень студентох, алє протестую.

На отриманим сходу студенти отримали пригодни бешеди, дзе як заключенє було визначене нє одуставанє по сполнєнє студентских вимогох. Окрем добре познатого слоґану „Пумпуй”, зоз площи одгуковало и „Динстай” провадзене зоз кратким перформансом.

Мирне протестне шейтанє рушело зоз главней городскей площи по уж добре познатей рути, провадзене зоз державнима заставами, численима транспарентами, звуком пищалкох, а шицко прешло мирно.

Истого дня, на 11:52 годзин, як и каждого пиятку, числени гражданє на главней городскей площи зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали у нєщесцу у Новим Садзе. У тим периоду транспорт бул застановени у центру Вербаса, а и тот сход прешол мирно.