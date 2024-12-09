Перша „Ноц библиотекохˮ означена и у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди манифестациї „Ноц библиотекохˮ, хтора ше того року першираз отримовала у цалей Сербиї, пияток 6. новембра, тото културне збуванє за любительох кнїжкох и писаного слова, означене и у керестурскей библиотеки.

Пред поладньом, библиотеку нащивели школяре першей класи руского оддзелєня Ґимназиї, вєдно зоз свою професорку руского язика. Школяре ше з тей нагоди упознали зоз историю керестурскей читальнї, численима кнїжками з хотрима библиотека розполага, а бешедовали и о предносцох читаня и його вкупним уплїву на роздумованя и каждодньови живот людзох.

У пополадньових годзинох дзепоєдни члени библиотеки орґанизовали друженє, черанку упечаткох о пречитаних кнїжкох, а виражени и предкладаня яки би ше нови наслови могли найсц на полїчкох у керестурскей библиотеки.