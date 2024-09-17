Перша побида Дюрдьовчанох у новей сезони

ДЮРДЬОВ – У 5. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 15. септембра у Дюрдьове, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК ЖСК, зоз резултатом 2:1.

Ґоли за Бачку посцигли Стефан Деянович у двацец шестей минути и Деян Тривунович у осемдзешат трецей минути. Госци посцигли ґол у петнастей минути. Жовти картон у екипи Бачки достали Деян Станкович, Деян Тривунович и Стефан Деянович.

После того кола Бачка на єденастим месце на таблїчки, зоз штирома бодами.

У шлїдуюцим колу будзе други општински дерби, а Дюрдьовчанє буду бавиц у Ґосподнїнцох зоз фодбалерами ФК „Єдинство”.