Перша побида у єшеньскей сезони

ДЮРДЬОВ – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 24. септембра у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Бачки зоз Беґечу, зоз резултатом 2:0.

Стретнуце обидва екипи почали кущичко нєсиґурно, а хвильово обставини и мокри терен тиж так уплївовали на бависко. Дюрдьовчанє на половки першого полчасу почали бавиц сиґурнєйше. Мали вецей добри нагоди за ґол, алє ґол ше им поспишело посцигнуц аж на концу першого полчасу у 44. минути.

У другим полчаше домашня екипа бавела ище лєпше. Млади фодбалер Рац шмело копнул до лабди хтора закончела у процивнїцким ґолу у 73. минути. Помали ше почало нагадовац побиднїка на тим стретнуцу, алє аж кед судия дал знак за конєц Дюрдовчанє ше почали радовац своєй першей побиди у єшеньскей сезони.

После того кола Бачка на єденастим месце на таблїчки зоз шейсцома бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекаю фодбалерох Пролетеру зоз Нового Саду.