Перша побида у новей сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 3. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 27. авґуста, на керестурским Ярашу госцовала екипа Полет зоз Каравукова, дзе домашнї фодбалере Русина зазначели побиду зоз резултатом 2:0 (0:0). Ґоли за Русин дали – Матей Саянкович и Небойша Попович.

На нєдзельовим стретнуцу, по очежаних условийох, кед температура преходзела и 37 ступнї, екипа Русина виборела три боди и уписала першу побиду пред домашню публику у новей сезони.

Як почало стретнуце, екипа Русина такой направела даскельо нагоди, медзитим без конкретного резултату. Як уж екипа Полету позната домашнїм як нєзґодни процивнїк, було то тварде и виєдначене бависко, дзе ше за кажду лабду борело, дзе було вецей нагоди на обидвох бокох, алє мрежи мировали.

У другим полчасу, предлужело ше з твардим и борбеним бависком без озбильнєйших нагодох. У 64. минути тренер Русина Милович, до бависка уводзи Матея Саянковича же би зоз свою швидкосцу и пребиванями по боку баржей грожел ґолу госцом зоз Каравукова. Тота тактична одлука принєсла и резултат. У 77. минути Саянкович дал и ґол, после велькей гришки госцуюцого ґолмана, бо му после центер бица випадла лабда з рукох, а Саянкович ше нашол на добрим месце.

После того ґолу, Русиново бавяче добре чували лабду, мирно бавели и пред конєц, у 90. минуту дали ище єден ґол. Тиж зоз ище єдного центер бица, лабда лєм на хвильку вибита, налєцує Попович и зоз одличним вдереньом посцигнул ґол. Треба надпомнуц же Попович вошол у другим полчасу, точнєйше у 83. минути, а у 90. минути затресол мрежу.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш (Матей Саянкович), Деян Павлович, Филип Вуйович, Неманя Муминович (Иґор Хрнчяр), Стефан Мароєвич, Андрей Малацко, Небойша Заґорчич, Вукашин Перунович (Небойша Попович), Деян Чернок.

На нєдзелю, 3. септембра, у 4. колу Русин госцує у Ґложану, а стретнуце почина на 16:30 годзин.

Д. Барна