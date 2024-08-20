Перша порада коло Централней преслави Националного швета Руснацох

НОВИ САД – Перша схадзка Орґанизацийного одбору Централней преслави националного швета Руснацох у Републики Сербиї будзе отримана на штварток, 29. авґуста, на 15 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На схадзки ше утвердзи точни датум отримованя преслави, основни концепт шветочней академиї и провадзацих програмох, а членох Орґанизацийного одбору ше упозна и зоз рамиковим буджетом Централней преслави.

Централна преслава Националного швета Руснацох у Републики Сербиї будзе отримана у януару 2025. року у Сримскей Митровици.