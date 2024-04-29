Перша порада о централней преслави Националного швета Руснацох

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Городскей хижи у Сримскей Митровици, стреду 24. априла отримана перша порада о отримованю централней преслави Националного швета Руснацох хторе будзе отримане у тим варошу у 18. януара 2025. року.

Окрем академиї, централней преслави хтора ше отрима у реновираним Театре Добрица Милутинович у сотруднїцтве зоз другима институциями култури буду орґанизовани богати уметнїцки провадзаци програми наволани Руснаци з любову.

Знагоди того значного случованя за руску националну заєднїцу предсидатель Скупштини Городу Сримска Митровица Владимир Павлович приял рпедсидателя Националного совиту рускей националней меншини Йоакима Раца, предсидателя Вивершного одбору Желька Ковача, директора Заводу за културу войводянских Руснацох Сашу Сабадоша, пароха Грекактолїцкей церкви Вознесеня Господнього о. Иґора Вовка и предсидателя Дружтва Русанцох и драмского ументнїка Владимира Балащака.

Останя централна преслава Националного швета Русанцох у Сримскей Митровици отримана у януару 2013. року.