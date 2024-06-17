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Перша причасц була у Дюрдьове

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 62 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове вчера, 16. юния ґу першей Святей причасци першираз приступели дзешецеро школяре другей класи основней школи.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел дюрдьовски парох о. Михаил Холошняй хтори з тей нагоди привитал штири дзивчата и шесцерих хлапцох.

Шицким першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю, а кажде з нїх достал и икону на дарунок. После Служби, у церковней сали була порихтана закуска за шицких першопричашнїкох и їх найблїзших.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Татиана Барна, а тоту шветочносц зоз своїм шпиваньом возвелїчали члени церковного Хору ,,Розанов”.

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