Перша причасц була у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове вчера, 16. юния ґу першей Святей причасци першираз приступели дзешецеро школяре другей класи основней школи.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел дюрдьовски парох о. Михаил Холошняй хтори з тей нагоди привитал штири дзивчата и шесцерих хлапцох.

Шицким першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю, а кажде з нїх достал и икону на дарунок. После Служби, у церковней сали була порихтана закуска за шицких першопричашнїкох и їх найблїзших.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Татиана Барна, а тоту шветочносц зоз своїм шпиваньом возвелїчали члени церковного Хору ,,Розанов”.