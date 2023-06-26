Перша причасц була внєдзелю у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове вчера, 25. юния, ґу першей Святей причасци перши раз приступели єденацецеро школяре другей и трецей класи Основней школи.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел дюрдьовски парох о. Михаил Холошняй хтори з тей нагоди привитал штири дзивчата и седем хлапцох.

Шицким першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю, а кажде з нїх достал и икону на дарунок. После Служби, у церковней сали була порихтана закуска за шицких першопричашнїкох и їх найблїзших.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Татиана Барна, а тоту шветочносц зоз своїм шпиваньом возвелїчал церковни Хор „Розанов”.