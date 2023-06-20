Перша причасц у Коцуре (фото)

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 18. юния, на швето Пресвятей Евхаристиї, ґу першей Святей причасци приступели 17 школяре трецей класи основней школи. Дзень пред тим вони ступели и до першей Святей споведзи.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служели парох коцурски о. Владислав Рац котри з тей нагоди привитал 11 хлапцох и 6 дзивчата котри прияли першу причасц. Числени члени фамелийох и родзини малих першопричашнїкох виполнєли церкву того святочного дня.

По законченю Служби Божей, першопричашнїки участвовали у процесиї коло церкви зоз св. Тайнами, а вєдно з нїма и други дзивчата руцали ружово лїсточка опрез священїка котри ношел св. Чашу.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком подзелєни грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю за їх християнски живот, а кажде достало и молитвенїк як дарунок од Церковного одбору. За тот дзень школяре пририхтали и кратку пригодну програму.

За першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, а на шветочносци присутни були и їх учительки Славка Хромиш, Єлена Буила и Мария Роквич Мудри, як и директорка коцурскей Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски.