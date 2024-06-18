Перша причасц у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 16. юния, ґу першей св. Тайней причасци приступели 18 школяре трецей класи основней школи. Дзень пред тим вони ступели и до першей св. Тайни споведзи.

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Вельку Службу Божу на 10 годзин служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац котри з тей нагоди привитал 12 хлапцох и 6 дзивчата котри прияли Першу причасц. Того святочного дня числени члени фамелийох и родзини малих першопричашнїкох виполнєли церкву.

По законченю Служби Божей, першопричашнїки участвовали у процесиї коло церкви зоз св. Тайнами, а дзивчата по дражки руцали ружово лїсточка опрез пароха о. Раца.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком вироучителька подзелєла грамоти же би их здогадовали на тоту значну подїю за їх християнски живот, а кажде дзецко достало и молитвенїк як дарунок од Церковного одбору.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, а на шветочносци присутни були и їх учительки Лидия Будински и Миряна Бокан, як и директорка коцурскей Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски.