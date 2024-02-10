Перша схадзка Скупштини АП Војводини

НОВИ САД – На першей схадзки Скупштини АП Войводини вчера, 9. фебруара потвердзени мандати шицким 120 посланїком, зоз чим конституовани покраїнски парламент.

На конститутивней схадзки предшедуюци бул найстарши посланїк у тим зволаню мр Мирослав Шпанович, а присуствовали 82 посланїки.

Посланїки „Сербиї процив насилства” нє присуствовали на схадзки и були у посланїким клубу. Посланїки лїстини НАДА – Нови ДСС – ПОКС присуствовали на схадзки, алє нє сцели участвовац у роботи.

Як поведзене, посланїки о предлуженю схадзки буду познєйше информовани.