Перша Служба Божа о. Дацишина у Новим Садзе будзе на нєдзелю

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе на нєдзелю, 28. септембра, Службу Божу будзе служиц неоєрей о. Иван Дацишин.
Служба Божа почнє на 10 годзин.
