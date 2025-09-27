Вирски животРутенпресТексти

Перша Служба Божа о. Дацишина у Новим Садзе будзе на нєдзелю

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе на нєдзелю, 28. септембра, Службу Божу будзе служиц неоєрей о. Иван Дацишин.

Служба Божа почнє на 10 годзин.

