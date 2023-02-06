Перша вистава малюнкох Славка Папа

СИВЕЦ – Перша вистава и промоция поезиї Славка Папа Петраньового, отримана у голу Дома култури Сивец, 3. фебуара з початком на 19 годзин.

О подобовей и литературней творчосци Славка Папа бешедовали другорочни редактор документарней програми на телевизиї Божидар Калезич, писатель Божидар Цмилянич зоз Сивцу и поета Ґавра Веселинович, як и автор. Програму водзела директорка Дома култури у Сивцу Вера Ґолубович.

Виставу и литературни вечар орґанизовали Дом култури у Сивцу и Здружнє писательох и подобових творительох „Стазе” зоз Кули чиї и Славко Пап член.