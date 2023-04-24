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Перше богослуженє того року у Водици на Дзуря

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 119 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз першим богослуженьом у Водици на швето велїкомученїка Георгия, у народзе воланим Дзруя, почали богослуженя у святилїщу Водица. Пошвецене жито и почало означованє 200-рочнїци од трецого зявеня Мацери Божей.

Службу служели керестурски парох о. Владислав Варґа, капелан о. Владимир Медєши, а о. Ярослав Варґа споведал вирних.

После Служби була процесия коло Водици зоз читаньом Евагелийох и пошвецаньом житка. Як препомнул о. Владислав Варґа у казанї, житко вирни ноша дому и кладу го найчастейше за образ у своїм обисцу.

При чину пошвецаня жита чита ше прекрасни молитви же би Господь поблагословел народ и його роботу, зачувал поля и подаровал вирним добри урожай.

Красна хивля и праве тото же швето Дзуря спадло на нєдзелю, велї пришли до Водици, окреме тоти котри през тидзень пре роботу завжати.

Од идуцей соботи, 29. априла, у Водици ознова почню вечарши Служби Божо на 19 годзин.

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