Перше коло, перша побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ярня часц сезони за рукометашох Рукометней лиґи Войводина – Сивер, нєдавно почала, а стреду 19. априла у Спортскей гали у Руским Керестуре, русиновци одбавели свойо перше коло у тей часци першенства, у хторим звладали екипу Обилич зоз Нового Кнежевцу, з резултатом 26:22 (14:12).

Перша часц стретнуца рушела зоз благу предносцу домашнього Русина, хтору хлапци отримовали по конєц першого полчасу.

У другей часци, госци рушели кус аґресивнєйше, же би ше им у єдним моменту удало аж и превжац водство. Медзитим, после 44. минути Русин виєдначує резултат, а потим пребера предносц по конєц.

За Русин наступели – Славко Гербут (7), Михайло Мудри (6), Милош Булатович (6), Борис Югик (5), Виктор Микита (1), Филип Тома (1), Филип Орос, Мирослав Виславски, Стефан Маркович, Тадия Гарди, Филип Ноґо, Душан Цвиєтичанин, Стефан Дюрко и Петар Пирожек.

Шлїдуюце коло Русиново рукометаше одбавя на нєдзелю 23. априла у госцох, процив екипи Кляїчево.