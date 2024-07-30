Перше место кобули Парма Ферм у Суботици

СУБОТИЦА – Традицийни Конїцки дринґацки обегованя „Дужиянца 2024.” хтори отримани 27. и 28. юлия на суботицким, участвовала и кобула Парма Ферм зоз Руского Керестура.

Кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши, у моцней конкуренциї на интернационалним обегованю завжала перше место и одбранєла перше место од прешлого року на обегованю у Суботици.

Обегованє у хторей участвовала кобула Парма Ферм ношело назву „Farmtech” – Ljutomer – Slovenija, а наградни фонд того обегованя бул 120.000 динари.

Конїцки обегованя у Суботици тирвали два днї, дзе всоботу бежали слабши конї зоз менєй освоєнима бодами, а внєдзелю моцнєйши конї хтори потераз мали вецей освоєни боди зоз обегованьох.

Побиднїцке гарло, кобулу Парма Ферм, шедлал Борис Нович зоз Суботици, а тото обегованє вибежали у часу од 1:15:4 по километру.

Орґанизатор конїцкого обегованя бул КК „Бачка” зоз Суботици.

Шлїдуюце обегованє на хторим будзе участвовац кобула Парма Ферм то будзе конїцке обегованє у Зомборе, 11. авґуста.