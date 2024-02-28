Перше место за статю Наталиї Будински

РУСКИ КЕРЕСТУР – Директорка Школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински зоз свою статю о диґиталней безпечносци освоєла перше место на конкурсу орґанизациї EPALE – Еврпскей мрежи за образованє одроснутих котри бул пошвецени теми анґажованя схопносцох за демократски живот.

Дзекуюци тей награди Наталия Будински будзе початком марца участвовац на конференциї пошвеценей тей теми у Турскей.

Будинскова ше у наградзеней статї дотхла теми прецо важна диґитална безпечносц як и проєкт хтори реализовала „Словнїк диґиталней безпечносци”. Вон мал циль подзвигнуц компетенциї наставнїкох, школярох и родичох у обласци диґиталней безпечносци у цеку першого полрочя того школского року.

Тот превентивно-едукативни проєкт тирва през прешли и тот школски рок, а потримало го Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.