Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Уходзаци до 73. року свойого живота, тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число богате з рижнима темами, а отвера го блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота мср Зинаиди Будински „Нєшкайши попатрунок на толкованє терминох култура и цивилизация у руским и сербским язику” и робота др Даниели Тамаш и мр Зорани Чулибрк „Родительске зочованє и прилапйованє дияґнози поремеценя зоз спектру аутизма”.

З чечуцей литературней продукциї обявени виривок з романа Юлияна Тамаша „Рика Мономах” и циклус писньох Ивана Медєша „Духовне з маслом хлєба”.

Рубрика „З литератури войводянских Словакох” приноши „Шейсц писнї” Мартина Пребудїли, котри зоз сербского прешпивала Олена Планчак-Сакач.

Часопис означує 135-рочнїцу од виходзеня „Русского соловея” Михайла Врабеля, а о тим пише Микола М. Цап у своєй статї „Перша кнїжка на язику бачванско-сримских Руснацох”.

Рубрика „Статї и есеї” обявює прилог Любомира Медєша „Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация 1960–1992”, котри представя виривок з векшей цалосци и прилог є означованю 80-рочнїци НВУ „Руске слово” у тим року.

„Драмски додаток” приноши шветово познату драму „Калиґула” Албера Камия, котру з французкого преложел Владимир Бодянец.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Влади Нярадия.