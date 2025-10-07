Першенство отворене зоз побиду

ЧЕРВИНКА – Рукометни клуб „Русин”, всоботу 4. октобра у спортскей гали „Слободан Мишкович” у Червинки одбавел перше першенствене стретнуце у новей сезони 2025/26 Трецей лиґи „Войводини”, процив екипи РК „Тител” зоз Тителу и зазначел побиду на отвераню першенства зоз резултатом 29:27 (15:14).

За РК „Русин” бавели: Предраґ Марянац (c), Борис Югик, Марко Слива, Филип Орос, Владимир Бакша, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Виктор Микита, Миле Зеленович, Иґор Варґа и Александар Тодорович.

Ґоли за екипу Русина дали: Алекса Костелник (7), Марко Слива (6), Филип Орос (5), Филип Тома (3), Виктор Микита (3), Иґор Варґа (2), Владе Орлич (2) и Александар Тодорович (1).

У шлїдуюцим 2. колу першенства Трецей лиґи „Войводини” РК „Русин” будзе бавиц у Бочару процив екипи РК „Єдинство”.