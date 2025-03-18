На першенству Сербиї Ґлориян на трецим месце

КРАЛЄВО – На школским першенству Сербиї у каратеу хторе отримане 16. марца у Кралєве, участвовали и школяре зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

На школске першенство Сербиї пласовали ше перши штверопласовани змагателє зоз першенства Войводини, зоз реґионох (Войводина, Беоґрад и узша Сербия), а за керестурску школу змагали ше Ґлориян Штранґар и Милана Корица.

Ґлориян Штранґар и на першенству Сербиї указал схопносц, дзе у моцнєйшей конкуренциї освоєл треце место и бронзову медалю.

Орґанизатор школского першенства Сербиї у каратеу у Кралєве бул Союз за школски спорт и карате федерация Сербиї.