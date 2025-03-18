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Отримане Першенство Войводини у столним тенису

автор Д. Барна
автор Д. Барна 18 Опатрене

ОДЖАК – На Першенству Войводини у столним тенису хторе було отримане внєдзелю 9. марца у спортским центру у Оджаку участвовал и столнотениски клуб „Русин”.

Змагало ше коло 160 столнотенисерох у хлопскей и женскей катеґориї у штирох возростних катеґорийох.

На тим першенству за СТК „Русин” змагал ше Теодор Гарвильчак у катеґориї младши кадети поєдинєчно, дзе у змаганю по ґрупох зазначел побиду, алє и єдно пораженє, док у нокаут фази змаганє закончел у 1/16 финала.

Матей Сабадош зоз Руского Керестура тиж участвовал на першенству у Оджаку, медзитим як член клубу „Академия 2018” зоз Нового Саду.

Матей ше змагал у катеґорийох юниоре по парох дзе завжал 3. место и у катеґориї юниоре поєдинєчно дзе участвованє закончел у швартини финала.

Орґанизатор першенства Войводини у столним тенису бул Столнотениски союз Войводини под покровительством Покраїнского секретарияту за спорт и омладину.

Општинске змаганє у столним будзе отримане 22. марца у спортскей гали у Руским Керестуре з початком од 17 годзин.

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