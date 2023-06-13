АК „Русин” на першенству Войводини

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Атлетски клуб „Русин” всоботу, 10. юния участвовал на Отвореним поєдинєчним першенству АП Войводини за младших пионирох у Сримскей Митровици.

На першенству участвовали атлетичаре зоз цалей Войводини и у каждей дисциплини було блїзко 40 змагательох. Конкуренция була велька, а нашо атлетичаре дали свой максимум гоч им ше нє поспишело завжац даєдно з перших трох местох и достац медалю. Заш лєм нашо млади атлетичаре задовольни же участвовали и зоз здобутим искуством на таким вельким змаганю.

На тим першенству участвовали 2010. и 2011. рок, лєбо 5. и 6. класа.

АК „Русин” участвовал у составе: Дюла Фаркаш – 60м, 200м, Єлисей Пап –даль, вортекс, Кристина Сопка – 60м, даль, Валентина Надь – 60м, даль, Силвия Папуґа – даль, вортекс.

Треба визначиц же Дюла Фаркаш на 60 метери вошол до финалу зоз 8. резултатом цо добри пласман и тиж на 200. метери у своєй ґрупи бул перши, алє на концу по часу закончел як 10. од 40 змагательох.

Шлїдуюце змаганє будзе Першенство Сербиї за младших пионирох 18. юния у Кралєве.