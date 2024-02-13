Першенство за священїкох у фусбалу

СКАДАР (АЛБАНИЯ) – Штиродньове 17. европске першенство у фусбалу за священїкох отримане у варошу Скадар у Албаниї од 5. по 9. фебуар, а на нїм участвовали екипи католїцких священїкох, хторих було коло 300 зоз 17 европских державох.

За репрезентацию Сербиї бавели 12 католїцки священїки зоз Суботицкого и Зренянинского католїцкого владичества, а у тиму бул и наш грекокатолїцки священїк о. Дарко Рац, парох у Бачинцох.

Екипи були подзелєни до штирох ґрупох, наша сербска екипа була у ґрупи зоз репрезентацию Словацкей, Мадярскей и Албаниї. Европске першенство освоєла екипа священїкох зоз Горватскей, друга була Польска, треца Босна и Герцеґовина, штварта Румуния.

Европске першенство було нагода же би священїки, окрем же бавели фусбал, бешедовали о своїх парохийох, потребох своїх вирних, кажди дзень албански владикове зоз священїками служели Служби Божо, орґанизована екскурзия до Тирани.

Священїческа репрезентация Сербиї уж 4 роки участвуе на першенстве у фусбалу, були у Праги, Темишвару, а наявели же и нарок пойду до Сеґедину, дзе будзе отримане шлїдуюце европске першенство у фусбалу священїческих репрезентацийох.