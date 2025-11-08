Перши 50 роки рускей редакциї

Од перших дньох кед ґрупа ентузиястох порушала програму на руским язику, та по сучасни емисиї котри провадза ритем нєшкайших часох, руска редакция телевизиї остала вирна своєй мисиї же би информовала, повязовала людзох и чувала язик, традицию и дух заєднїцтва

Руска редакция Радио-телевизиї Войводини того року, 18. новембра, вєдно зоз словацку и румунску редакцию, зоз святочну програму у будинку на Мишелуку означи вельки ювилей – 50 роки иснованя. Пол вика новинарства, вредней роботи и велькей одвичательносци ґу заєднїци, пол вика рускей бешеди, слики и тона котри чуваю идентитет нашого руского народу.

Телевизия Нови Сад почала емитовац свою програму на пейцох язикох 26. новембра 1975. року. Штири днї познєйше, 30. новембра 1975. року емитовани перши „Телевизийни маґазин” на руским язику. Почало ше без окремней ТВ-редакциї, зоз помоцу колеґох з Радио Нового Саду, зоз 30-минутову програму тижньово. У тим чаше робело ше филмски, у чарно-билей технїки, а прилоги ше знїмали на филмску пантлїку. Роботу на пририхтованю маґазина робели шицки новинаре, котри теди були у заєднїцкей редакциї. У реализациї, окрем новинарох, вельке доприношенє дали и заняти зоз оддзелєня продукциї и других секторох Телевизиї же би почежкосци на початку телевизийней програми на руским язику були превозидзени и же би програма була емитована ровноправно зоз редакциями на других язикох.

Почежкосци було досц, алє ше вони превозиходзели зоз вельким ентузиязмом и вредну 24-годзинову роботу. Редактор заєднїцкей рускей редакциї Радия и Телевизиї бул Владислав Югас, а його помоцнїк Владимир Ґаднянски бул задлужени лєм за телевизийну програму. Познєйше, улогу редактора заєднїцкей редакциї пребера Мирон Роман. Робота на „Телевизийним маґазину” ше розвивала, та о штири роки потим, точнєйше 1979. року, маґазин предлужени за дзешец минути и помали почало формованє новинарскей часци редакциї у Телевизиї. Першого априла 1981. року формована руска редакция Телевизиї Нови Сад до котрей зоз заєднїцкей редакциї у Радию прешли новинаре котри ше опредзелєли лєм за телевизийну роботу. Руску редакцию 1981. року творели редактор Михайло Рамач, пецеро новинаре, продукцийна екипа и особи котри задлужени за орґанизацийни и реализаторски роботи. Звекшованє минутажи телевизийней програми на руским язику условйовало и ширенє редакциї, та ше до роботи на правеню програми по руски уключели и нови новинаре.

Як увод до дньовей информативней програми була емисия „Нєшка, вчера, ютре”. Емисия уведзена 1988. року, тирвала 20 минути, а новинаре окрем тематичних прилогох за „ТВ маґазин” були анґажовани и на дньовим информованю по руски. Телевизийни дньовнїки по руски стартовали 1991. року. Специфичносц дньовнїкох на меншинских язикох же би ше нашло ровновагу медзи информациями дня котри интересую одредзену цильну ґрупу. У дньовнїкох ше притримуєме ушорйовацкей политики нашей хижи, провадзиме шицко цо найактуалнєйше у нашей держави, алє и у нашей заєднїци. Окрем дньовнїкох, руску програму дзеведзешатих рокох збогацую емисиї „Стретнуца”, „Широки план”, шветочни и документарни емисиї, у вкупним тирваню 2 годзини и 40 минути тижньово. З часом, достали зме и емисию „Добри вечар, Войводино”, так же 50 роки по емитованю першого „Телевизийного маґазина” по руски редакцию програми на руским язику творя 13 члени котри правя коло 260 минути програми тижньово. Окрем каждодньовей програми и емисийох котри даваю индентитет нашей редакциї, редакция програми на руским язику преноши и нашо найзначнєйши фестивали, як и шветочну академию Националного швета Руснацох. На чолє редакциї, после Михайла Рамача, були Єлена Качмарчик (од конца 1988. року по єшень 2005. року), Дюра Дудаш (по 2008. рок), Мирко Канюх (од 2008. по 2017. рок), Славко Орос (по 2024. рок), а нєшка тоту длужносц окончує Ясмина Таушан.

През тоти роки през редакцию прешли велї ґенерациї новинарох, редакторох, знїмательох и сотруднїкох. Кажде з нїх охабел свой шлїд по котрим останє запаметани. Вони вибудовали фундаменти нєшкайшей програми на руским язику и ми ше дзечнє здогадуєме на нїх и почитуєме їх роботу. Редакция ма барз добре сотруднїцтво зоз шицкима нашима институциями, добру интеракцию зоз патрачами та и у наиходзацим периодзе предлужиме зоз ище векшим ентузиязмом пестовац и чувац наш язик, културу и традицию през емисиї котри любице патриц.

