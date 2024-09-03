Перши дзень у школи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера рано на 8 годзин зоз интонованьом державней гимни почал нови 2024/25. школски рок, за 453-ох школярох.

До Основней школи почали ходзиц 275 школярe, а до Штреднєй 178. Штредньошколци буду ходзиц у предполадньовей змени, а до першей класи 48 школяре, од того у руским оддзелєню ґимназиї дзешецеро школяре, у сербским оддзелєню штрернацецеро, а у напряму готелиєрско-туристични технїчар 24-еро школяре.

У Основней школи вчера окреме привитани 34-еро першокласнїки котрих привитала директорка Школи Наталия Будински. Подзелєни су до двох оддзелєньох та у I-а учителька будзе Любица Бучко, а у I-б Ясминка Сабадош.

Школяре нїзших класох перши два мешаци буду ходзиц до пополадньовей змени, а їх старши товарише у висших класох до предполадньовей.