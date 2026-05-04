Перши май преславени у добрей атмосфери, гуманосци и змаганю

РУСКИ КЕРЕСТУР – З оглядом на красну хвилю, велї керестурци 1. май, Медзинародне швето роботи, преславели у природи.

Пах рижних файтох єдзеня ширел ше од базену, прейґ малого озерка по лєшик. Даєдни, окреме млади, до природи пошли ище дзень скорей, а з оглядом же бул предлужени викенд велї з нїх на своїх местох за кампованє остали и през викенд.

Коло озерка и у лєшику було вецей людзох як на базену, а на каждим месце було друженє зоз смачним єдзеньом и добрим розположеньом. Праве на єдним месце при озерку, колоквиялно наволаним „Мики Маус”, цалком спонтано млади надумали орґанизовац гуманитарну караоке журку за помоц 16-рочному Стефанови Шафарикови зоз Кули хторому потребна помоц за лїченє чежкей хороти. З тей нагоди назберане 26.130 динари.

У лєшику, коло числених вилєтнїкох, орґанизовани и турнир у малим фодбалу 3 на 3, на хторим участвовали 15 екипи, а турнир, як наведли орґанизаторе, прешол у шмиху, франти и добрим спортским бависку. Треце место завжала екипа „Кичо”, друга була екипа „Леш”, а найлєпша була екипа „ФК Русин управа”.

Традицийно, 1. май преславели и керестурски огньогасци у своїм Огньогасним доме. Гоч на велїх местох у природи розкладани огень, валалчанє були одвичательни, та ше и огньогасци мали нагоду дакус опущиц и повешелїц понеже нє було нїяки инциденти анї виходи на терен.