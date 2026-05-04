Перши май у Новим Садзе

НОВИ САД – Новосадянє Медзинародне швето роботи означели на вецей местох за вилєти на Фрушкей гори, у Каменїцким парку, на Штранду… Означене и рок и пол як настрадали 16 особи и покалїчена єдна кед 1. новембра 2024. року спадла стреха на новосадскей гайзибанскей станїци.

Збори Нового Саду ше зишли при Меркатору и пешо сцигли по гайзибанску станїцу дзе на 11:52 отримане 16 минути цихосци а на ограду опрез станїци положени 16 шерца на хторих виписани мена настраданих. Шерца направели студенти новосадскей Академиї уметносцох, цо бул єден з остатнїх проєктох у простору ґалериї на Булевару Михайла Пупина, хтори од Академиї вжати зоз одлуку Скупштини Городу у марцу.