Перши тидзень у школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – По препорукох Министерства просвити перши тидзень у новим школским року и у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” настава орґанизована як тематски днї на рижни теми.

Так були преглїбени теми товаришства, образованє за мир, безпечносц на интернету, тиж ше бавело спортски бависка без гранїцох и имплементовало ше методолоґию круги товаришства.

Стреду у рамикох дня безпечносц на интернету школяре мали роботнї у рамикох проєкту „Словнїк диґиталней безпечносци” котри реализує Здруженє гражданох „Рустем” з потримовку Министерства просвити. Тиж у рамикох проєкту „Безпечни на мрежи” хтори потримує Покраїнски секретарият за образованє, школяре правели плакати о безпечносци на интернету.

О тей теми преподаванє тиж отримане и родичом школярох од пиятей по осму класу а тиж и ґимназиялцом, а викладач була директорка школи, а тиж и спред Здруженя „Рустем”, Наталия Будински.