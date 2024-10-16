Перши тренинґ за представнїкох локалних самоуправох о правох националних меншинох

НОВИ САД – Перши од штирох планованих тренинґох за представнїкох локалних самоуправох на тему: „Права националних меншинох и витворйованє националней ровноправносци на локалним уровню” отримани вовторок, 15. октобра у Новим Садзе. Присутни були представнїки зоз општинох Апатин, Кула, Стара Пазова, Била Церква, Нови Бечей и городох Зренянин и Нови Сад, пише у сообщеню.

Обуку ше реализує як часц проєктних активносцох „Потримовка змоцньованю владаня права у Сербиї” хтори заєднїцки финансую Европска уния (ЕУ) и нємецке Союзне министерство за економски розвой и сотруднїцтво (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – БМЗ), имплементовани од Нємецкого дружтва за медзинародне сотруднїцтво (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – ҐИЗ), у рамикох проєкта Защита меншинох у процесу приступаня ЕУ (Minority protection for EU accession – МПA), хтори реализує Европски центер за меншински питаня (European Centre for Minority Issues (ECMI)) у сотруднїцтве зоз ҐИЗ и Министерством за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

Циль тренинґу же би ше през приклади добрей пракси и виволаня указало на можлївосци за унапредзованє националней ровноправносци на локалним уровню през системске уключованє перспективох и потребох меншинских ґрупох до имплементациї и евалуациї локалней политики. Окремни фокус на улоги Совита за медзинародни одношеня у тих процесох, як и на препорукох за ефикасне административне управянє у роботи тих совитох, гвари ше у сообщеню.