Перши три боди на старту

КОЦУР – ФК „Искра” нову сезону у Подручней лиґи Суботица почала у цалком вименєним составе у одношеню на прешлу сезону. Даскельо стандардни бавяче, котри винєсли прешлу сезону, щесце поглєдали у другим стредку, а управа приведла 12 нових бавячох.

Искра до новей сезони вошла и з новим тренером та место Ранка Делича, на лавки коцуркей екипи тераз Веселин Вукадинович, котри прешлого року бул тренер Пролетеру зоз Равного Села.

На початку ше бавело осторожнє на обидвох бокох, алє упечаток же Искрово бавяче мали вецей лабду у ногох и контроловали бависко. Першу векшу шансу публика на стадионє видзела у 34. минути кед Неделькович пребил по боку врацел лабду на пенал дзе ю дочекал Комазец и дал перши, а випоставело ше и єдини ґол на змаганю. После датого ґола Искрово бавяче заварли шицки драги до свойого ґола и мирно закончели перши полчас.

У другим полчаше бавело ше углавним на стредку терена, госци свойо напади закончовали на 20 метери од Искрового ґола. Коцурски фодбалере на концу витирвали у своєй намири, та ше резултат нє пременєл по конєц.

У коцурскей екипи бавели: Филеп, Секулич, Роґанович, Сердар, Малацко (Николич), Комазец, Мачиженски, Бодонї, Неделькович (Нешкович), Колошняи (Милованович), Янкович (Лазетич)

У шлїдуюцим колє Искра будзе госцовац у Ади процив екипи ФК „АФК”, котра у першим колє поражена у Савиним Селу од Будучносци, та на своїм терену будзе мац императив побиди.