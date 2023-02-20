Перши успишни Бал рекреативкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У майсторским доме всоботу 18. фебруара отримани перши Бал рекреативкох, тє. женох котри ходза на рекреацию котру орґанизує Лїляна Еделински. На балу були жени зоз двох ґрупох, 40 плус и 60 плус и їх госцински, а тиж и младши котри вежбаю у ґрупи Fitnes walk котру водзи Мая Гарди.

Так ше того приємного вечара подружели коло 50 жени, а за веселе розположенє заслужни и гудаци Владимир Югик Юшо и його приятелє.

За бал були подаровани и красни томболи найвецей зоз валалу, алє и з Вербасу и Нового Саду. Томбола була по системи же кажда достава, а вец бул и други круг понеже томболи було вельо вецей.

Найвреднєйшу – рочну предплату на вежбанє на Рекреациї за жени котра ше отримує у керестурскей гали три раз до тижня достала Мария Дорошки.