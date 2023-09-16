Першокласнїки достали дарунки од „Универекспорту”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром першей класи у трох оддзелєньох Основней школи „Петро Кузмякˮ штварток подзелєни символични дарунки од Фондациї „Универекспортˮ зоз Нового Саду.

Школяре першокласнїки на дарунок достали торбичку за физичне, школски прибор, лакотки и подобну закуску хтору дзеци любя, а дарунки школяром подзелєла директорка школи Наталия Будински.

Фондация, хтору основал тарґовински ланєц „Универекспортˮ, акцию дарованя дарункох витворює уж даскельо роки по вецей местох Сербиї и Войводини, а у сотруднїцтве з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою и дїловнима партнерами.