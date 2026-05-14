Першокласнїки мали роботню о безпечносци у транспорту

автор М. Джуджар, фото: ФБ ОШ Коцур
КОЦУР – Школяре перших класох мали роботню на тему „Безпечносц у транспорту” котру за нїх пририхтали службенїки Полицийскей управи зоз Вербасу.

Викладанє орґанизоване у рамикох проєкту „Вєдно и безбрижно през дзецинство”, на едукативни и прилагодзени способ ґу возросту, дзеци учели на прикладох зоз живота. Дзецом потолковани яки опасносци их можу знайсц у транспорту, и як треба же би ше справовали же би були сиґурни и безпечни.

Школяре ше могли випитовац шицко цо их интересовало, та наисце активно участвовали и черали искуства.

