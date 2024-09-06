Першокласнїком безплатни учебнїки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” перши дзень у школи, 2. септембра 34-ро школяре першей класи достали безплатни учебнїки и школски прибор котри од того року обезпечела и финансує локална самоуправа Општини Кула.

Безплатни учебнїки достали шицки першокласнїки у шейсц основних школох у Општини, а з першим школским дньом сцигли и безплатни учебнїки школяром од 2. по 8. класу котри одредзеним катеґорийом школярох обезпечує Министерство просвити.

У керестурскей Школи „Петро Кузмяк”, безплатни учебнїки по тей основи достали штерацецдзевецеро школяре. Тото право маю дзеци котри треце або кажде шлїдуюце народзене у фамелиї, дзеци зоз социялно загрожених фамелийох, дзеци з инвалидитетом, дзеци котри у школи маю ИОП, як и дзеци котри маю право на цудзу помоц и допатранє, або су хори од ридких хоротох.

Уж традицийно керестурски першокласнїки як дарунок за початок школи достали и пакецики од фондацийох подприємствох „Универекспорт” и „Бамби”.