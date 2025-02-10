Першу рату порциї на маєток виплациц по 14. фебруар

СЕРБИЯ – Порцийни управи локалних (општинских) порцийних администрацийох информую порцийних обовязнїкох, поднїмательох и правни особи же 14. фебруар термин за уплацовенє обовязки за перши квартал рочней порциї на маєток за 2025. рок.

Сума порцийней обовязки хтору треба уплациц за перши квартал за 2025. рок єднака суми порциї за остатнї квартал по ришеню за 2024. рок.

По Закону о порцийох на маєтох, порцию на маєтох ше плаци тромешачно, 45 днї од початку тромешача.

З порядним и благочасовим вимирйованьом порциї обовязнїки заобиходза обраховйованє и наплацованє зоз законом предписаней камати пре пожнєнє у плаценю. Шицки информациї о порциї на маєток заинтересовани можу достац у локалних порцийних администрацийох на териториї на хторей ше находзи нєрухоми маєток.