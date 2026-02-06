Першу рату за порцию на маєток мож уплациц по 18. фебруар

БЕОҐРАД – Термин за уплату обовязки за перши квартал рочней порциї на маєток за 2026. рок предлужени по 18. фебруар.

Порцию на маєток уплацує ше тромешачно. Першу рату треба вимириц по 14. фебруар, другу по 15. май, трецу по 14. авґуст, а штварту по 14. новембер.

Термин за уплацованє першей рати на маєток за 2026. рок предлужени пре означованє Дня державносци Сербиї, 15, 16. и 17. фебруара.

Понеже Ришеня ище нє сцигли, зоз Порцийней управи обвисцую же треба уплациц суму яка була за штварти квартал прешлого 2025. року.