Пес доґо арґентино барз вирни фамелиї

Ма и одховйовалїще за расу арґентински пес и член є САДАК-а, Сербскей Асоцияциї Доґо Арґентино Клубох, хтора основана 2009. року и орґанизує наймоцнєйши вистави за пси тей раси.

Наташа Джуня од дзецинства барз люби животинї, и домашнї и дзиви, так же по тим вибрала и професию. Закончела Штредню ветеринарску школу – напрям ветеринарски технїчар, а потим и Висшу школу фахових студийох – оддзелєнє ветеринар. Єден час робела у ветеринарскей амбуланти и попри тим мала одховйовалїще псох раси пит бул, а понеже шицко тото вимагало вельо часу, вибрала же би єй главна робота було одховйовац пси. Дас 5-6 роки ма одховйовалїще псох раси арґентински пес доґо арґентино.

– Муши ше буц родзени за тото, а я випатра народзена же би ми професия було одховйовац пси и старац ше о нїх. Моя стара любов пси стафорд и бул типи, алє барз любим и пси доґо арґентино – гварела Наташа и додала же барз важне пса допатрац и пестовац з вельо любови.

– Любов ґу псови найважнєйша од шицкого, кед ше чловек занїма зоз кинолоґию. Чловек хтори люби пса, пошвецує ше му, обезпечує му оптимални условия за живот и рост, за ученє и розвой, тот чловек ше едукує, консултує, провадзи информациї о раси пса якого ма и теди кед пес домашнї любимец, а нє експонат за вистави. Вше пес жвератко свойого власнїка. По його випатрунку и справованю видно у яких условийох жиє и як ше з нїм поступало – гвари Наташа.

Щенята зоз Наташового одховйовалїща пошли до нових власнїкох до Ческей, Нємецкей, як и до Нового Саду, Суботици и до ище даскельо местох у Сербиї, а Наташа гвари же є щешлїва же пошли до правих людзох, до одличних нових власнїкох.

Зоз своїма псами Наташа участвовала на числених виставох у жеми и иножемстве, на хторих освоєли числени награди. Єй супруг, Владимир Джуня ю потримує, нє роби коло псох, ма цалком иншаку професию, алє є задлужени одвожиц их на змаганя и вистави, и фотоґрафовац. Попри псох и Наташи, часто з нїма иду и їх дзеци, дзивчата Валентина хтора ма 8, и Милица хтора ма 3 роки.

Роби ше по стандардох

Наташа у Медзинародней кинолоґийней федерациї (FCI) положела испит за кинолоґийного судию, достала лиценцу и тераз як ФЦИ и ИКЦ (FCI, IKC) судия судзи на виставох псох и кинолоґийних змаганьох у жеми и иножемстве, у Италиї, Словацкей, Ческей, Турскей, а треба же би пошла и до Индиї.

– Людзе и атмосфера на судзеньох супер, шицких нас повязує любов ґу псом и кинолоґиї, и, розуми ше, знанє, алє любов найважнєйша. Пси ше оценює на основи ФЦИ стандардох, оценює ше пропорциї цела, триманє цела (углованосц), висину, главу, фарбу очох и пиґмент шерсци пса – патри ше чи фарба по стандарду и сума оценох дава конєчну оцену. Найвисша оцена петица, V1 одлично – цо значи же пес по стандарду, же ше може розмножовац и давац квалитетне потомство. Вец шлїдза катеґориї ЦАЦ (CAC), ЦАЦИБ (CACIB), БОБ (BOB) кед єст 5 пси у истей раси, найкрасши достава БОБ, а кед самец достал БОБ, самици, кед є приблїжно красна, мож додзелїц титулу БОР, алє до дальших змаганьох идзе самец хтори ноши титулу БОБ – гвари Наташа и толкує же ше оценює и найлєпши пес у ґрупи, а кед ше закончи оценьованє псох по ґрупох, шлїдзи БИС – виберанє трох найкрасших псох на цалей вистави.

– Кед ше пса рихта за виставу, з нїм ше вельо вецей роби, рим-дресури, послухносц, фокус, пси нє шму буц аґресивни єдни ґу другим, и нє шму ше биц з другима псами. Барз важне допатрац го, пес муши буц чисти, скора му муши буц красна, и ту карменє барз важне. По псу видно чи є добре кармени – гвари Наташа.

Планинка куп у Словацкей

Од 14. по 15. юний у Словацкей отримани Планинка куп 2025, Медзинародна вистава расних псох, на хторим участвовали викладаче зоз Польскей, Нємецкей, Сербиї, Словацкей и Ческей, а орґанизовали ю Кинолоґийни союз Ческей и Кинолоґийни союз Словацкей Републики (KUČR). Наташа Джуня була єден з пейцох кинолоґийних судийох.

– У месту Дехтице у Словацкей, на живописним маєтку ловарскей палати Планинка, отримана Медзинародна вистава псох шицких расох. Вистава понукла нє лєм параду шампионох, алє и атмосферу медзисобного почитованя, гуманосци и любови ґу псом, хтори прешли гранїци змаганьох на виставох и державох. Вистава була нє лєм змаганє за найлєпши єдинки расох учашнїцох зоз широкого спектра расох псох, алє и преслава псовскей индивидуалносци и одношеня медзи чловеком и псом. Була то права оаза, без мобилного сиґнала, медзи лєсами и пажицами, створена заєднїца у хторей нє було ривалства, алє радосци пре заєднїцке искуство. Тота вистава ше врацела на стари традициї, кед перформанси и квалитет псох оценьовани по терашнїм стану виложених єдинкох або ґрупох – гварела Наташа и додала же орґанизаторе тей вистави у Словацкей обезпечели барз вельки наградни фонд, та кажди пес хтори участвовал на вистави достал даяки дарунок.

Медиї зоз Ческей и Словацкей о квалитету судзеня на тей подїї написали: „За два днї додзелєне вельо оцени, а кажда уручена зоз чувствительносцу, фаховосцу и праведним приступом. Судиї зоз пейцох жемох: Наташа Джуня (Сербия), Юма Шотман (Нємецка), Яцек Кос (Польска), Штефан Машани (Словацка) и Томаш Затлоукал (Ческа), обезпечели атмосферу у хторей радосц участвованя превладала над нервозу змаганя”.

У остатнї час, як хижни любимци, найпопуларнєйши мали раси псох.

– Шицко завиши од чловека. Даєдни любя мац чивави, даєдни французки булдоґи, а даєдни велького пса. Кажди пес и кажда раса у погришних рукох може буц проблем. У добрих рукох кажди пес добри. Нє шме ше тримац велького пса лєм у боксу, а окреме нє ловарского пса або териєра. Хто ма двор, муши пущиц пса же би ше набегал. Мойо искуство же найлєпши пси доґа арґентино и пит бул. Ми дома маме вельки двор, длугоки 120 метери и нашо дзивчатка Валентина и Милица ше бавя зоз псами, бо нашо пси стабилни у глави. Доґа арґентно барз вязани за фамелию, за хижу и дзеци, сце их защициц и люби ше розмазовац. Випатраю страшно, алє кед ше их упозна, видно же то прекрасни добри пси – гутори Наташа и додава же їх дзивчата нє хасную мобилни телефони, алє ше вше бавя вонка. Маю гомбалки, тобоґани и базен, вожа ше на бициґлох по дворе, сами пущаю пси и бавя ше з нїма, а любя и помогнуц коло нїх.

– Пси даваю безгранїчну любов и у роботи зоз нїма шицки учиме о правих вредносцох – о любови, одвичательносци и почитованю – заключує Наташа.

Наташа Джуня член САДАК-а, Сербскей Асоцияциї Доґо Арґентино Клубох, хтора основана 2009. року и орґанизує наймоцнєйши вистави за пси доґо арґентино, та и вистави як цо того року були у Лесковцу на 17. Державним першенстве.

Фамелия Джуня 21. юния зоз своїма псами доґо арґентино була на 17. Державним першенстве у Лесковцу, у вили ,,Яна” у Велькей Копашници, на хторим ше змагали коло 90 пси зоз Сербиї и зоз околних жемох, а тераз ше рихтаю за виставу хтора будзе 20. юлия у Ириґу.